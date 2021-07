Diano Marina (Imperia) – Un grave incidente stradale avvenuto questa notte a Diano Marina è costato la vita a un diciannovenne di Alba.

Lo schianto è avvenuto sul rettilineo di via generale Ardoino; secondo quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che il 19enne si trovasse alla guida del mezzo quando, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro il cancello di un’officina meccanica al margine della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Per il giovane alla guida non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro occupanti dell’auto sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Due di loro sarebbero in gravi condizioni.