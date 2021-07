Genova – Autostrada A10 su corsia unica per ogni senso di marcia, dal 9 agosto e per almeno due settimane, tra Genova Ovest e Genova Prà. E’ la soluzione decisa nell’incontro avvenuto tra Regione Liguria, Autostrade per l’Italia e Ministero dei Trasporti per cercare di ridurre al minimo i disagi che si verificheranno con l’apertura del cantiere per la manutenzione straordinaria di tre gallerie sulla carreggiata in direzione ponente.

Scartata l’ipotesi di deviare tutto il traffico autostradale sulla viabilità ordinaria, ipotesi più temuta soprattutto dai trasportatori, la soluzione non sembra però in grado di mettere al riparo automobilisti e trasportatori dall’incubo di un maxi ingorgo che potrebbe durare per oltre due settimane.

Lavori necessari secondo la tabella di marcia di Autostrade per l’Italia e necessità quindi di chiudere la carreggiata della A10 che da Genova Ovest viaggia verso Genova Prà. L’altra carreggiata verrà suddivisa in due corsie e il traffico la percorrerà in entrambe i sensi di marcia. Un tratto di una decina di chilometri nei quali un incidente o un semplice guasto potrebbero mettere in ginocchio la viabilità autostradale con pesanti conseguenze anche per la viabilità ordinaria che non ha molte variabili per il percorso.