La Spezia – Era ricercato il ladro seriale arrestato dalla Polizia di Stato della Spezia ieri pomeriggio nel quartiere Umbertino.

L’uomo, un 34enne destinatario di un ordine di carcerazione per tentato furto aggravato è stato fermato e perquisito.

Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno trovato in possesso di numerosi strumenti per l’effrazione, nonché di alcuni mobili e oggetti di provenienza sospetta, per cui sono ancora in corso gli accertamenti per individuare i proprietari.

Lo scorso 3 gennaio il 34enne era stato sorpreso aggirarsi con fare sospetto intorno a un’auto parcheggiata e, dopo averne forzato il finestrino, si era introdotto all’interno del mezzo.

A notarlo era stato un testimone che aveva immediatamente chiamato le forze dell’ordine e lo aveva accuratamente descritto permettendo ai poliziotti di rintracciarlo.

Ieri, dopo la perquisizione, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per possesso ingiustificato di strumenti atti all’effrazione e possesso ingiustificato di valori. E’ stato quindi trasferito in carcere dove dovrà scontare una pena di due mesi.