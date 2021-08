Genova – Un nuovo supermercato Coop nella delegazione di Voltri, nell’estremo ponente genovese. E’ già tam tam di protesta tra i commercianti della zona per l’annuncio del progetto per la costruzione di un supermercato Coop nel cuore del quartiere e per il probabile abbandono definitivo del progetto per il recupero ex Verrina, tanto caro a diversi cicli amministrativi precedenti e che, evidentemente, tramonta nel nulla di fatto.

La struttura commerciale annunciata, infatti, dovrebbe sorgere nell’area un tempo occupata dal lanificio Bona, sulla sponda destra del torrente Leira, in via D’Albertis. Un’area troppo vicina a quella della ex Verrina per lasciare spazio alla speranza di un doppio recupero. Due supermercati – in più dello stesso marchio di distribuzione – in pochi chilometri non avrebbe senso sul piano “strategico”.

Il tam tam della notizia ha già scatenato le roventi proteste dei commercianti della zona cui si aggiungono le “stoccate” a chi si scatena per l’apertura di nuovi supermercati Esselunga ma sembra meno “attivo” se ad aprire sono altre catene.

I piccoli commercianti della zona temono infatti uno tsunami commerciale con l’apertura dell’ennesimo supermercato in una zona che presenta già una forte concentrazione di questo tipo di strutture.

Si teme che l’apertura di nuovi punti vendita della grande distribuzione dia il colpo di grazia a tante piccole attività che hanno sofferto per il covid e i lunghi lockdown e ora faticano a stare in piedi in un periodo di gravissima crisi economica che porta ad una contrazione dei consumi.