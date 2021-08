Imperia – Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la ex Statale 28 tra Chiusanico e Chusavecchia, in provincia di Imperia.

Qui, per cause che sono ancora da chiarire, un uomo di 44 anni che viaggiava in sella alla sua moto si è scontrato con una cisterna rimanendo incastrato sotto al veicolo.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Uno scontro violentissimo tra i due veicoli che procedevano in senso opposto. Inutili i tentativi di soccorso.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della locale stazione che ieri hanno effettuato i rilievi del caso e che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.