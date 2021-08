Sestri Levante – E’ morto all’ospedale San Martino dove era stato ricoverato in condizioni disperate Brunello Bocchibianchi, 58 anni, il motociclista di Lerici coinvolto in un grave incidente sul passo del Bracco.

L’uomo stava percorrendo il tratto di strada a bordo della sua moto quando si è scontrato in circostanze ancora tutte da chiarire con un’auto.

Nell’impatto, violentissimo, l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è stato catapultato in un dirupo dove è stato recuperato dai vigili del Fuoco.

Inutile per lui il trasferimento veloce, a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco sino in ospedale.

I medici non sono riusciti a salvargli la vita per le terribili ferite riportate nell’incidente.

L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva in località Maccale. Un tratto, quello del passo del Bracco, molto frequentato dai motociclisti proprio per le caratteristiche della strada.

(Foto Facebook)