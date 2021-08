Genova – Circa 300 manifestanti No Green Pass hanno sfilato in corteo per le vie della città, ieri pomeriggio, sfidando il divieto comunicato dalle forze dell’ordine perchè la manifestazione non era autorizzata.

In numero inferiore rispetto alle precedenti proteste ma comunque “agguerriti” e decisi a far sentire le loro ragioni, i No Green pass che chiedono l’annullamento delle disposizioni di sicurezza che prevedono l’uso dei certificati di avvenuta vaccinazione per accedere a locali chiusi, Musei, palestre e piscine ed eventi pubblici, si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari dove avrebbero dovuto stazionare lecitamente ma poi hanno deciso di sfilare in corteo sfidando apertamente le forze dell’ordine che avevano comunicato il diniego all’autorizzazione da parte delle autorità cittadine responsabili dell’ordine pubblico.

Una violazione che farà scattare quasi certamente altre denunce come quelle già comunicate nei giorni scorsi e che costringeranno molti partecipanti a presentarsi davanti ad un Giudice per “spiegare” le proprie ragioni o essere sanzionati.

Le forze dell’ordine non hanno comunque impedito la manifestazione, limitandosi ad informare i partecipanti delle loro responsabilità per poi seguire in modo discreto e professionale quanto avveniva ed evitando ogni tensione o, peggio, lo scontro.

Gli organizzatori della manifestazione hanno chiarito che la protesta continuerà con altre manifestazioni e cortei.

(Foto di Archivio)