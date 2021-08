Genova – Ancora caos sulla rete autostradale ligure per la presenza dei cantieri.

Disagi sono segnalati sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo ligure.

Nel corso della mattinata si sono toccati i sette chilometri di coda per via dei cantieri e del traffico intenso, situazione che sembra essere in lento miglioramento.

Intanto, proseguono i controlli sulle coperture della galleria Monte Galletto sulla A7 Genova – Milano, subito dopo il bivio con la A12, dove questa mattina una ondulina si è parzialmente staccata provocando la chiusura della corsia di sorpasso.