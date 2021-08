Genova – Una ondulina, una paratia metallica, si è in parte staccata dalla volta della galleria Monte Galletto, sull’Autostrada A7 Milano – Genova, subito dopo il bivio con la A12.

Il distacco ha fatto immediatamente scattare l’allarme e gli automobilisti che si trovavano a percorrere la tratta hanno allertato subito la Polizia Stradale.

Gli agenti sono intervenuti sul posto segnalando l’accaduto ad Aspi ed è subito stato avviato un intervento di messa in sicurezza.

Sulla volta della galleria sarebbero ora in corso accertamenti per verificare lo stato delle altre coperture metalliche e per consolidare l’ondulina parzialmente staccata.