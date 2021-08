Genova – Sono stati i vicini di casa ad allertare la polizia locale in soccorso di due anziani soli e in difficoltà nel quartiere di Prà e nel Centro Storico.

Nel primo caso gli agenti della polizia locale sono intervenuti nell’ex ghetto ebraico, nel centro storico, tra via del Campo e piazza della Nunziata. Un anziano aveva ospitato alcune persone nell’illusione che potessero dargli una mano. Si è trovato, invece, ospite sgradito nella sua stessa casa, vessato e maltrattato.

Gli agenti del nucleo Centro storico della 1ª Unità territoriale (centro) ha affrontato il caso interessando anche gli assistenti sociali e il Tribunale fino ad arrivare al completo sgombero dell’abitazione e al ricovero dell’anziano pensionato vittima di abusi e sopraffazioni.

Nel secondo caso, invece, gli agenti della poliza locale sono intervenuti in soccorso di un ottantasettenne solo che risiedeva in una via di Pra’ in condizioni abitative invivibili e pericolose per le condizioni dell’impianto elettrico e del gas.

Gli agenti dell’Unità territoriale Ponente hanno aiutato l’uomo a trasferirsi in un albergo di Serra Riccò, in condizioni decisamente più salubri, insieme al suo cane, un pastore tedesco.