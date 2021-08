Genova – Un serpente biacco è stato catturato dai Vigili del Fuoco in un ascensore dei parcheggi di via Terracina, nel quartiere di Quarto, e liberato in campagna.

E’ accaduto ieri pomeriggio.

L’esemplare di serpente, innocuo, della lunghezza di circa un metro e mezzo, si era sistemato in un ascensore.

A trovarlo è stato un dipendente Amiu che, notandolo, ha allertato i pompieri.

Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno recuperato l’animale e lo hanno liberato in aperta campagna, non molto distante dal casello autostradale di Genova Nervi.