La Spezia – E’ finita in carcere la ragazza di 26 anni che aveva rubato un telefono cellulare ad una giovane durante una serata in discoteca, ad Ameglia, nello spezzino.

La ragazza è stata condotta al carcare di Genova Pontedecimo dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di La Spezia in esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso il 9 agosto scorso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova.

La donna arrestata è stata condannata a tre anni di reclusione per rapina e lesioni personali.

Nel giugno 2016, mentre si trovava in una discoteca ad Ameglia, aveva sottratto con violenza il cellulare ad una coetanea e, alla reazione della vittima, aveva ripetutamente percosso quest’ultima ed un’amica di lei, intervenuta in suo soccorso, causando lesioni ad entrambe.