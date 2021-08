Sanremo – Anche la Liguria avrà la sua Rage Room, la sala della rabbia, dove sarà possibile distruggere mobili, televisori, computer e bottiglie in vetro con mazze da baseball ed enormi martelli. Dopo Milano e Torino, la Boom Room approda a Sanremo dove l’inaugurazione è già fissata per sabato prossimo.

Prenotando la stanza sarà possibile entrare vestiti con tute protettive e scarpe anti infortunistiche ed indossando speciali caschetti di protezione e per 30 minuti si potranno distruggere tutte le cose in essa contenute. Dai mobili ai televisori, oggetti d’arredo ma anche elettrodomestici e computer.

La “personalizzazione” della Rage Room sarà vastissima e potrà essere concordata con gli organizzatori della nuova “attrazione” che all’estero ha fato registrare un successo da record.

C’è chi la usa per sfogarsi, chi per gioco e anche chi la usa come “valvola di sfogo” quando la rabbia – quella vera – raggiunge il limite per particolari condizioni.

All’estero è richiestissimo il Pc da distruggere a martellate e c’è da giurare che anche qui in Italia diventerà presto un cavallo di battaglia delle Boom Room.