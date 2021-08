Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita l’uomo trovato accoltellato questa mattina nei parchi di Nervi.

A segnalare la presenza dell’uomo, con ferite da arma da taglio, sono stati alcuni passanti che si trovavano nei pressi della caserma dei Carabinieri.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Resta ora da capire cosa sia successo.

Sull’accaduto stanno conducendo le indagini i Carabinieri, al momento nessuna pista è esclusa.