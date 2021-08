La Spezia – Aveva scassinato un’auto in sosta nel parcheggio della stazione della Spezia rubando diverse borse custodite all’interno, per questo un 33enne è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile.

Tutto è iniziato con la denuncia di furto da cui è partita una attenta indagine che ha permesso ai poliziotti di identificare il ladro che, alla fine del mese di luglio, aveva aperto con arnesi da scasso il portellone dell’auto di alcuni turisti olandesi, rubando dal bagagliaio una valigetta e alcuni borsoni.

Il 33enne , denunciato a piede libero, è stato rintracciato giovedì mattina da una volante e trovato in possesso di oggetti atti allo scasso.

L’uomo ha cercato di scappare per sfuggire al controllo, iniziando a cercare di colpire a calci e pugni gli operatori.

Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, trovando, oltre agli arnesi da scasso, materiale ritenuto provento di altri furti che è stato sequestrato.

L’uomo, denunciato per resistenza e lesioni oltre che per il furto, è emerso essere irregolare in Italia.

Per questo è stato accompagnato al centro per i Rimpatri di Torino per l’espulsione.