La Spezia – Sarà un’insagine a chiarire le circostanze e le cause del decesso, all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, della donna di 63 anni morta per covid dopo un ricovero di una 15ina di giorni nel reparto di Terapia Intensiva.

La donna era stata sottoposta alla prima dose di vaccino anti coronavirus ma avrebbe contratto comunque la malattia.

Il virus si è fatto strada rapidamente portando in breve la donna a condizioni di salute molto gravi ed infine ne ha causato la morte.

Ora l’autopsia chiarirà le cause del decesso e gli esami medici verificheranno se fossero presenti particolari patologie o situazioni precedentemente compromesse.

Gli esperti ricordano che la protezione dal virus raggiunge il livello massimo con la seconda dose e che comunque è possibile il contagio anche con il doppio vaccino.

In genere, però, gli effetti della malattia sono molto ridotti e raramente sopraggiungono complicazioni tali da causare il ricovero.

La protezione “totale” dalla malattia si ottiene solamente al raggiungimento della “immunità di gregge” con l’85% della popolazione vaccinata. Anche per questo è importante che la diffusione del vaccino sia capillare e raggiunga il maggior numero di persone possibile.