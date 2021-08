Albenga – Auto distrutta dalle fiamme, nella notte, in Regione Carenda di Rapalline, nel comune di Albenga, nel savonese.

Alcuni passanti hanno notato le fiamme che sprgionavano dalla vettura, parcheggiata, ed hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente.

Dopo aver accertato che all’interno del veicolo non c’era nessuno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di bonifica e poi le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Forse un corto circuito o un guasto all’origine dell’incendio ma non viene scartata neppure l’ipotesi di un incendio doloso.

(foto Archivio)