Spotorno (Savona) – Sono stati identificati gli autori del lancio di uova contro l'auto privata del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L’episodio ieri pomeriggio a Spotorno dove il governatore si trovava per l’inaugurazione della nuova ciclovia della Vallecrosia.

“Fatta la frittata le uova non tornano intere – ha scritto il presidente sulla sua pagina Facebook – amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain) ecco, la prossima volta portatele cotte!”.

Toti non si trovava a bordo dell’auto al momento del lancio delle uova ma era impegnato a presenziare a diversi eventi organizzati anche nell’ambito del suo tour politico.

Sul posto erano presenti alcuni cittadini, contrari alla posizione espressa alcuni giorni fa dal presidente a proposito dei Vaccini e sull’estensione dell’utilizzo del green pass.

Subito dopo il lancio di uova, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato gli autori del gesto.

Nei giorni scorsi in alcune chat no vax aperte sul canale Telegram erano apparsi messaggi in cui alcuni si davano appuntamento a Spotorno in occasione della visita del presidente della Regione per lanciare uova e deiezioni canine contro lo stesso Toti.