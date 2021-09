Genova – Torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Giuseppe in Valpolcevera. Domenica 19 settembre, la delegazione di Bolzaneto si animerà con 250 banchi di merci varie e alcuni rivenditori di piante con coltivatori diretti e vivaisti a testimonianza del forte legame della manifestazione con le antiche origini contadine della Valle.

«La Fiera di San Giuseppe è un ritorno molto atteso da tutta la delegazione – spiega l’assessore al Commercio, Artigianato e Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli – dopo due rinvii a causa del Covid, visto che la Fiera da tradizione di svolge a marzo, siamo soddisfatti per essere riusciti a riportare una manifestazione che coinvolge operatori commerciali ambulanti non solo di merci varie ma anche di prodotti del territorio che potranno fare conoscere le nostre produzioni ai visitatori della Fiera. Le fiere sono importantissime per l’animazione dei nostri quartieri e per l’economia locale: pertanto abbiamo scelto, già lo scorso anno quando è scoppiata l’emergenza Covid, di non annullare gli appuntamenti ma di sospenderli per poi recuperarli appena possibile in modo da mantenere il calendario fieristico al completo».

Le strade interessate alla manifestazione sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via O. Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto. Nell’area interessata, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di domenica, saranno interdette viabilità e sosta. Inoltre, in via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di marcia.

Tra i 250 banchi di operatori commerciali ambulanti, anche produttori di formaggi e salumi, produttori di miele.

(foto Archivio)