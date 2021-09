Genova – Uno sciame di api che atterra improvvisamente su un lampione nelle vicinanze della spiaggia di Utri Beach. Fuori programma curioso per i bagnanti che oggi si trovavano ancora sulla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese.

Uno sciame di api composto da centinaia di insetti impollinatori è “planato” sul un lampione e si è fermato.

Lo sciame segue una Regina che ha lasciato il suo nido in circostanze molto particolari visto che questo non è il periodo tradizionalmente indicato per questo tipo di migrazioni. Di solito infatti la “sciamatura” avviene nel periodo primaverile ed avviene quando una nuova regina nasce nell’alveare e la “vecchia” abbandona il nido per fondarne uno nuovo. Al suo seguito parte un certo numero di “fedelissime” che la seguiranno nella nuova avventura.

Lo sciame non è pericoloso anche se fa effetto vedere tante api insieme, talvolta anche migliaia.

Quando partono, infatti, le api in sciamatura si “gonfiano” di miele come scorta e sono quindi appesantite e poco inclini a pungere.

Se non vengono disturbate difficilmente possono causare danni alle persone.

Occorre chiamare i vigili del fuoco che, a loro volta, contattano le associazioni di apicoltori che intervengono volontariamente e gratuitamente a recuperare le api.