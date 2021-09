Genova – Li hanno visti salire, in pieno giorno, lungo la facciata di uno dei palazzi evacuati a seguito del crollo di Ponte Morandi e hanno chiamato la polizia.

Alcuni passanti sono stati testimoni, questa mattina, di una “bravata” di due adolescenti che hanno scalato sino al quinto piano la facciata di uno dei palazzi disabitati di via Fillak, a Sampierdarena.

La bravata non è passata inosservata e la polizia è arrivata in fretta individuando i due “free-climbers” che sono stati fermati e denunciati.

Indagini in corso per chiarire cosa volessero fare all’interno dell’edificio ma, al momento, sembra che si tratti di una “prova di coraggio” che avrebbe potuto avere conseguenze letali