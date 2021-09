Dolcedo – L’emergenza incendi è terminata sabato ma già ieri sera i vigili del fuoco sono stati nuovamente impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio sulle alture di Dolcedo, in provincia di Imperia.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30 in località Santa Brigida dove le fiamme hanno attaccato un tratto boschivo provocando danni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme lavorando duramente su un terreno difficile e poi hanno avviato le operazioni di bonifica per accertarsi che non ci fossero residui in grado di far riprendere il rogo.

Indagini sulle cause dell’incendio che potrebbe essere doloso.

Le precipitazioni delle ultime ore potrebbero non essere sufficienti a far rientrare il pericolo di nuovi incendi boschivi.