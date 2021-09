Dolcedo – Forse un guasto o un improvviso malore ha causato nella notte il ribaltamento di un mezzo della nettezza urbana che stava percorrendo la strada provinciale che sale a Dolcedo, comune dell’entroterra imperiese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3,30 e l’autista del mezzo, un dipendente della locale azienda per la raccolta rifiuti, è rimasto ferito solo in modo lieve.

Per lui un grande spavento e qualche escoriazione. L’uomo è riuscito ad uscire da solo dal mezzo ribaltato ed è stato lui a dare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il conducente del mezzo è stato visitato e poi trasferito per precauzione in ospedale per le visite di controllo mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a sgomberare la strada dal veicolo e a bonificare l’area.

In corso gli accertamenti necessari a ricostruire quanto avvenuto e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Le condizioni dell’uomo alla guida sono buone.