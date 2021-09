Genova – “A maggio 2022 si vota e ce ne ricorderemo”. Cosi i ragazzi di Fridays for Future hanno risposto al Sindaco Marco Bucci dopo essere stati multati per la loro manifestazione in piazza Matteotti.

Agenti della polizia locale hanno “chiesto i documenti” degli organizzatori della manifestazione e hanno comunicato l’arrivo di una sanzione pecuniaria. La “colpa” non è chiara e le prime informazioni parlano di “disturbo della quiete pubblica”.

I ragazzi di Fridays for Future hanno “risposto” al sindaco Marco Bucci facendo alzare la mano ai presenti già maggiorenni e a quelli che lo saranno “in tempo” per le elezioni della prossima primavera quando il sindaco Marco Bucci cercherà la conferma per un secondo mandato.

“Ci ricorderemo di chi ci vuole bene – hanno detto dal palco i ragazzi di Fridays For Future. Prima di un “affondo” sulle politiche ambientali del Comune.

“Gente nata negli anni 60 che non sa come viviamo noi e che viene a spiegarci come dobbiamo vivere e cosa possiamo e non possiamo fare – hanno risposto i ragazzi – invece di impegnarsi a migliorare il mondo e a ridurre la sua devastazione”.

Dal palco dei ragazzi di Fridays For Future anche un appello ai giovani a candidarsi alle elezioni di qualunque genere per “rinnovare” il panorama politico.

Aggiornamento delle 14,31: Da Fridays for Future fanno sapere che la polizia locale ha effettuato dei controlli su richiesta del Sindaco “per controllare le autorizzazioni”.

Per la questura tutto in regola con i permessi e le autorizzazioni. Per la municipale “dobbiamo fare ulteriori controlli e non escludiamo una possibile sanzione”.