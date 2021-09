Genova – Continuano le piogge sulla Liguria e in queste ore un nuovo forte temporale sta interessando Genova.

Forti disagi si registrano nella zona della Valbisagno.

Tra Marassi e Quezzi le strade allagate si sono trasformante in torrenti e in diverse zone si sono formate numerose pozze d’acqua.

La situazione più complicata è segnalata in via Adamoli dove i tombini non sono riusciti ad assorbire la pioggia caduta e l’acqua si è accumulata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per liberare la strada e far defluire l’acqua.