Genova – Non accenna a diminuire l’ondata di maltempo che da questa notte sta interessando Genova e la Liguria.

Numerose sono le segnalazioni di allagamenti, soprattutto nella Valbisagno, a cui bisogna aggiungere una frana che ha interessato via Trensasco causando anche l’isolamento di un condominio.

Il tratto di strada che collega Genova con il comune di Sant’Olcese è attualmente chiuso all’altezza del civico 13 per la caduta di alcuni massi che hanno invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno disposto l’interruzione del traffico veicolare fino alle verifiche dei tecnici del comune per scongiurare il rischio di nuove frane.

La frana in questione ha provocato l’isolamento dei residenti proprio del civico 13.

Al momento l’unica alternativa per raggiungere via Trensasco è il transito in via di Pino.