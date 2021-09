Genova – La passeggiata a mare di Voltri è senza illumunazione da quattro notti ma nessuno interviene. Stupore e anche tanta rabbia, nel quartiere del ponente genovese, per l’incredibile serie di disagi che si registra ormai da diversi giorni in uno dei tratti di costa più frequentati anche durante la sera.

L’illuminazione pubblica sulla passeggiata, infatti, è fuori uso da quattro notti ma nessun intervento è ancora stato realizzato per sistemare la situazione.

La popolazione si domanda come sia possibile che il servizio di manutenzione – affidato dal Comune di Genova ad una ditta privata – non sia ancora intervenuto per sanare una situazione di disagio ma anche di pericolo visto che lungo la passeggiata, a causa del maltempo, parte della copertura ha nuovamente registrato dei danni.