Genova – Via del Manzasco bloccata, nel quartiere di San Fruttuoso, per i bidoni della spazzatura ribaltati dai cinghiali in cerca di cibo facile.

E’ successo nuovamente ieri notte ed alcuni automobilisti hanno dovuto trasformarsi in spazzini per rimettere al loro posto i bidoni e per rimuovere la spazzatura dalla strada visto che le numerose chiamate agli organi competenti non ricevevano risposta.

Un fenomeno, quello dei cinghiali ormai divenuti domestici, che si fa ogni giorni più grave per via delle cucciolate numerose che le femmine di cinghiale mettono al mondo e che poi “istruiscono” alla ricerca del cibo tra i rifiuti rispetto ai ben più impegnativi boschi circostanti dove, peraltro, sono anche in agguato i cacciatori con i fucili.

Una miscela esplosiva che sta facendo aumentare il numero degli incidenti con auto e moto.

“Ho già provveduto a segnalare ad Amiu la situazione di via del Manzasco – scrive il presidente del Municipio Bassa ValBisagno Massimo Ferrante – chiedendo la pulizia dell’area. La competenza degli ungulati e degli animali selvatici con la chiusura della Provincia è passata dal 2015 nelle competenze esclusive della Regione. Il Municipio Bassa Val Bisagno negli ultimi due anni ha provveduto a votare e inviare Mozioni e Ordini del Giorno alla Regione e Comune, chiedendo e suggerendo azioni per evitare la presenza degli ungulati in città (ad esempio: campagna di sterilizzazioni, chiusura dei varchi collinari, sostituzione dei contenitori della raccolta rifiuti con altri più idonei, ecc.), ma al momento non sono mai arrivate risposte. Per quanto concerne Amiu io e Il Municipio Bassa Val Bisagno inoltriamo tutti i giorni le segnalazioni dei disservizi e delle problematiche, ma informo che Amiu essendo un’azienda partecipata la 100% dal Comune risponde allo stesso per le sue scelte logistiche e operative, quindi Sindaco e Assessore comunale competente”.