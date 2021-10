Genova – Inizierà alle 18 il presidio in piazza De Ferrari in solidarietà a Mimmo Lucano.

Uniti dal motto “Io sto con Mimmo Lucano! La solidarietà non è un crimine”, gli organizzatori hanno dato appuntamento a quanti vorranno dimostrare vicinanza all’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e due mesi per immigrazione clandestina.

“La mostruosa sentenza che condanna Mimmo Lucano a 13 anni e due mesi ci indigna profondamente – spiegano gli organizzatori, che proseguono – scendiamo in piazza per dire che ogni essere umano ha il diritto di restare nel luogo in cui è nato o di spostarsi per cercare un avvenire migliore e che consideriamo Mimmo Lucano un esempio da seguire”.

Ancora: “E la piazza piena sarà la migliore risposta a chi pensa di intimidire con quella sentenza l’accoglienza e la solidarietà”.

Genova è una delle dieci città che ha deciso di mobilitarsi subito per dimostrare il dissenso verso la sentenza espressa dal Tribunale di Locri che ha condannato Lucano per il reato di immigrazione clandestina, imponendogli inoltre la restituzione di 500mila euro all’Ue e al governo.

Ad accogliere la proposta lanciata dall’associazione Ora in silenzio per la pace, che ogni mercoledì manifesta in piazza De Ferrari, c’è anche la Camera del Lavoro che scenderò in piazza per chiedere una revisione del sistema di accoglienza italiano e per sottolineare ancora una volta la solidarietà a Lucano.