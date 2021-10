Santa Margherita Ligure – Rimarrà chiuso per 15 giorni, salvo diverse disposizioni, il Covo di Nord Est, storica discoteca e locale notturno della riviera ligure di levante.

A disporre la chiusura la Questura di Genova a seguito di ripetuti episodi di vendita di alcolici a minori e per alcuni episodi di risse sulle quali ancora si sta indagando.

In particolare si sta verificando un episodio avvenuto il 2 settembre scorso in cui alcuni giovani, dopo essersi affrontati a calci e pugni nel locale, sarebbero stati accompagnati all’esterno con palesi ferite, e non sarebbero state chiamate le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.

A riprendere la scena le telecamere del locale che mostrerebbero – l’episodio è ancora in corso di indagine – personale del Covo che accompagna all’esterno i ragazzi feriti e doloranti.

La rissa sarebbe poi proseguita all’esterno con lanci di oggetti e inseguimenti pericolosi per le vie della cittadina di Santa Margherita Ligure.

I legali dello storico locale potrebbero ancora ricorrere contro il provvedimento portando elementi che dimostrerebbero l’estraneità del locale agli episodi.