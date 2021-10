Genova – Resteranno chiuse per la giornata di domani le scuole di Genova e Savona.

Le amministrazioni comunali, riunite per le decisioni legate all’allerta meteo rossa diramata per la giornata di domani, hanno deciso per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Genova e Savona.

Chiusi anche cimiteri, impianti sportivi e aree giochi.

Notizia in aggiornamento