Genova – Un forte temporale si sta abbattendo sulla città di Genova a partire dal levante e verso il centro città con piogge molto forti, tuoni e lampi.

Intorno alle 20, come da previsioni di Arpal, è infatti iniziata la fase più intensa delle precipitazioni nella zona centrale della Liguria dove è in atto lo stato di allerta rossa per il maltempo.

In mattinata era stata la zona di Savona e dell’entroterra a pagare il prezzo più alto al maltempo con esondazione di corsi d’acqua, frane e strade allagate.

Chiusa per una frana l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone.