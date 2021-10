Genova – E’ stato fermato ma, essendo senza documenti, è stato portato in Questura per l’identificazione ed è stato trovato con una busta di hashish in tasca.

Per questo un 28enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per il reato di spaccio.

I poliziotti, impegnati nel pattugliamento del Centro Storico, transitando in via del Campo hanno notato un 28enne intento a confabulare con un altro uomo e hanno deciso di procedere a un controllo.

Il giovane, con a carico un rintraccio del Commissariato di Sestri Ponente, non avendo con sé un valido documento di riconoscimento, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e per redigere gli atti relativi al rintraccio.

Durante i controlli è stato trovato in possesso di una busta contenente 13grammi di hashish e di 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Durante la sua identificazione, il 28enne ha ricevuto diversi messaggi come: “dove sei?”, “Ce l’hai?”, “Sto arrivando me ne servono 2”.

Il 28enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato.