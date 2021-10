Genova – Doveva raggiungere Roma autorizzato a lasciare gli arresti domiciliari a casa, da Milano, per lavoro ma ha deciso di passare a salutare alcuni amici a Genova e per questo ora Fabrizio Corona rischia nuovamente di finire in cella.

Nuovi guai per il paparazzo milanese che dovrebbe restare agli arresti domiciliari nella sua abitazione e che invece è stato denunciato dalla guardia di Finanza genovese per una presunta evasione.

Sarà il giudice di Sorveglianza a stabilire se Corona poteva effettuare o meno una “deviazione” rispetto al percorso più breve per raggiungere la città di Roma che era autorizzato a raggiungere per motivi personali o se, invece, la decisione di violare le prescrizioni comporta il reato di evasione e dunque dovrà tornare in carcere.

A rendere ancora più surreale la vicenda la possibilità che, a tradire Corona, possa essere stata una foto postata sui social da una persona che lo ha riconosciuto in un locale genovese e lo ha paparazzato.