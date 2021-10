Santo Stefano Magra – Sfrecciava davanti agli autovelox di cui il territorio comunale è disseminato come un “campo minato” sfidando la polizia locale con velocità che più di una volta hanno toccato e superato i 100 km orari.

Il “motociclista misterioso” si preoccupava di occultare la targa con stratagemmi e così evitava di essere identificato.

Per lui, però, è risultata fatale l’attenzione con cui, sul territorio comunale, viene sorvegliata la strada attraverso telecamere e video sorveglianza e, alla fine, gli agenti che gli davano la caccia lo hanno identificato attraverso altre immagini video.

Il “motociclista misterioso” si è così visto recapitare a casa ben 19 sanzioni per velocità eccessiva e ha collezionato quasi seimila euro di multe e la decurtazione di 69 punti dalla patente.

L’uomo, convocato dalla polizia locale, ha tentato di difendersi sostenendo che a guidare era il figlio e il nipote ma le immagini delle telecamere lo hanno smascherato ed ora rischia anche una denuncia per falso in atto pubblico.

Nel frattempo, nel comune spezzino ad altissima densità di autovelox, il motociclista ha perso la patente (ritirata) e gli è stato sequestrato il mezzo.