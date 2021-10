Genova – Ha aggredito la compagna che non gli ha negato i soldi per comprare la droga, per questo un 32enne è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione della Valpolcevera dove era stata segnalata una violenta lite in un appartamento.

Entrati nell’edificio, hanno visto l’uomo uscire da una porta e correre verso il tetto mentre sulla porta di casa una donna con segni di schiaffi e pugni sul viso gridava terrorizzata.

I poliziotti hanno subito raggiunto il 32enne bloccandolo per poi prestare le prime cure alla donna.

Poco dopo, la vittima è stata accompagnata all’ospedale Villa Scasi dove ha raccontato ai poliziotti che il compagno, tossicodipendente, l’aveva aggredita dopo il rifiuto nel dargli ancora soldi per comprare cocaina.

Nonostante le insistenze, la donna è rimasta sulla sua posizione scatenando l’ira del compagno che ha tentato di strapparle la collanina per poi iniziare a picchiarla e a devastare la camera da letto in cerca di gioielli.

A quel punto la donna è scappata in strada per cercare aiuto ma il compagno l’ha raggiunta riportandola in casa con la forza continuando a picchiarla.

Solo le sirene delle volanti lo hanno messo in fuga ma il suo tentativo di scappare è stato interrotto dai poliziotti che lo hanno fermato.

Il 32enne, non nuovo a questo tipo di comportamenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata rapina. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi.