Arenzano (Genova) – Grave incidente questa mattina sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze.

Per cause che saranno chiarite dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul post, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite; di queste, due sono state trasferite in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova ma, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Al San Martino ma in codice giallo anche la terza persona ferita.

Nelle prossime ore sarà ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente.