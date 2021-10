Genova – E’ stato soccorso dai Vigili del Fuoco il cercafunghi che questa mattina è caduto e si è ferito mentre si trovava sui piani di Praglia, a Genova.

L’uomo è scivolato procurandosi un importante taglio alla mano.

Impossibilitato a muoversi, il cercafunghi è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dagli uomini del soccorso alpino che lo hanno recuperato dal canalone dov’era caduto.

Trasportato in strada, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale per le cure del caso.