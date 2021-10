Genova – Gasolio e idrocarburi vari sversati nel rio San Giuliano a Voltri. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di ieri all’interno del cantiere per la demolizione dell’impianto industriale abbandonato da decenni e che potrebbe essere all’origine dello sversamento, avvenuto ieri sera, di un grosso quantitativo di carburante ed oli nel greto del torrente.

Per cause ancora da accertare, durante la demolizione dello stabilimento, non ci si sarebbe accorti della presenza, in un grosso serbatoio, di sostanze dal grande potere inquinante e che si sono riversate a terra durante le lavorazioni.

Il forte odore di gasolio ha allarmato la popolazione che ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno steso pannelli assorbenti lungo il greto del torrente per cercare di arginare lo sversamento verso il mare e la dispersione della sostanza.

Le operazioni proseguiranno nella giornata di oggi anche per accertare le responsabilità di quanto avvenuto.

I Cittadini si domandano come vengano effettuati i lavori di demolizione e se vi siano controlli sulle modalità di demolizione che riguardano stabilimenti di lavorazione che utilizzavano anche sostanze pericolose.

(foto dei Vigili del Fuoco)