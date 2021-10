Tour guidati per adulti e, per la prima volta, anche dedicati ai bambini alla scoperta dei miti, delle leggende, dei personaggi e dei ‘fantasmi’ nostrani della storia di Genova antica. Dal 29 al 31 ottobre, per i Caruggi, appuntamento con le iniziative del “Lungo weekend del Mistero a Genova- Fantasmi vuoi dei Paesi tuoi”. Il progetto, con la regia del Comune di Genova assessorato Centro Storico e ufficio Grandi Eventi e Municipio I, vede la partecipazione dei principali gruppi storici di figuranti genovesi, e di diverse realtà culturali e associative attive in città, tra le quali: Circolo culturale Fondazione Amon, Explora Genova, D & E Animation, TM Teatro e Musica, Porto Antico di Genova.

«Saranno tre giorni ricchi di eventi che animeranno i nostri Caruggi portando i visitatori, grandi e piccoli, alla scoperta delle nostre leggende e della nostra storia antica, grazie ai racconti recitati da figuranti di ventennale esperienza – commenta l’assessore al Centro storico e Grandi eventi Paola Bordilli – una formula collaudata, ma che quest’anno si arricchisce e amplia la propria offerta, coinvolgendo associazioni e figuranti del territorio».

«Il prossimo fine settimana – dichiara il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – proporremo un’offerta di intrattenimento e animazione alternativa all’anglosassone Halloween, ma ugualmente misteriosa e leggendaria attraverso la storia di Genova e dei personaggi, noti e meno noti ai più, che l’hanno fatta nei secoli. Con i tour e gli appuntamenti di animazione, i genovesi di tutte le età avranno l’occasione di conoscere meglio la storia dei nostri caruggi e sono certo che rimarranno stupiti di quanto Genova e il suo centro storico siano in grado di raccontarci, facendoci riscoprire le nostre leggende e innamorare della nostra città vecchia. Tra le belle novità di quest’anno anche un evento tutto dedicato al maestro Renato De Barbieri, figura legata a Niccolò Paganini e al celebre Cannone, proprio nell’anno del Premio».

La manifestazione prende il via il 29 ottobre con “un Ghost Tour Classico” per proseguire il 30 ottobre con “Ghost Tour Kids” dedicato ai più piccini, per terminare in bellezza il 31 ottobre, con l’oramai tradizionale “Ghost Tour di Genova” consueto appuntamento di molti anni.

Inoltre, la sera del 31, a partire dalle ore 20.45, presso il cortile di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, si terranno scene da Musical “Vampires in the night” a cura di T&M Live diretto da Susanna Tagliapietra, parteciperanno alla serata la Compagnia di Danza Shams diretta da Enrica Ricciardi e il gruppo danze Tribal Delight.

Tutte le iniziative sono gratuite fino a esaurimento posti, alcune attività sono a prenotazione obbligatoria, altre con green pass obbligatorio: le istruzioni per partecipare sono visibili sul portale dedicato a questo link: https://www.exploratour.it/ghosttour/

Venerdì 29 ottobre:

Dalle 18, quattro visite guidate “Ghost Tour Classico”, con prenotazione obbligatoria, per massimo 40 persone a gruppo per un totale di 160 persone. Ogni partecipante sarà dotato di sistema radioguide per mantenere le distanze di sicurezza.

Un percorso misterioso tra antichi fantasmi, curiose leggende e tantissime storie inaspettate che si nascondono tra i vicoli della Superba. Per l’occasione si potrà visitare durante il tour l’area archeologica dell’anfiteatro romano dei Giardini Luzzati nuovamente aperta. Il tour è dedicato agli over 14, mentre per i più piccoli non è previsto il sistema delle radio guide. La presenza sarà regolata con prenotazione obbligatoria e protocollo emergenza Covid 19

Info e prenotazioni: https://www.exploratour.it/prodotto/ghost-tour-classico/

Sabato 30 ottobre:

Ghost Kids, il tour dei bambini – Centro Storico

Dalle 15, cinque visite guidate, con cinque tappe di animazione per bambini dai 6 ai 13 anni. Le visite saranno svolte con radio guida solo per i bambini. Lungo il percorso si potrà assistere a tappe di animazione tematiche. Il tour è dedicato agli under 14, mentre per gli adulti non è previsto il sistema delle radio guide. La presenza sarà regolata con prenotazione obbligatoria e protocollo emergenza Covid 19

Info e prenotazioni: https://www.exploratour.it/prodotto/ghost-kids/

Paganini le streghe e il Diavolo – Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi

Alle 18, il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si animerà con un Recital a più voci, con coreografie musicali realizzate al violino dai musicisti Manrico e Loris Cosso, e Eliano Calamaro. Partecipano: Marco Alex Pepè (cantore di leggende), Ivaldo Castellani (attore), Graziella Martinoli (attrice).

Coreografie di danza: Il Gatto Danzante di Roberta Conte, eseguito da Lorenzo Bafico e le Streghe di Paganini eseguite da Gruppo danze Tribal Delight. Performance d’arte visiva immaginaria “dalla musica alla tela” a cura di LeoniArt.

Il recital è dedicato alla memoria del maestro Renato De Barbieri, nel giorno in cui ricorre il trentennale della sua scomparsa, che è considerato uno dei massimi interpreti paganiniani e che più volte ha suonato il Cannone di Paganini. Le sue spoglie sono custodite nel Pantheon del Cimitero Monumentale di Staglieno, accanto a quelle di Camillo Sivori, che è stato l’unico allievo di Nicolò Paganini. Coreografie in costume storico del 1800 a cura dei Gruppi Storici Sestrese e Sextum. Partecipa il figlio Enrico De Barbieri, ambasciatore di Genova nel Mondo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, Green Pass obbligatorio. Per tutte le info scrivi a: fondazioneamon@live.it

Domenica 31 ottobre

Ghost Tour, dalle 18.30, diecivisite Ghost Tour con animazione, per le vie e le piazze del centro storico. Un percorso guidato e animato tra fantasmi, leggende e racconti curiosi che da sempre sono intrecciati alla storia della Superba. Il tour è dedicato agli over 14, per i più piccoli non è previsto il sistema delle radio guide. La presenza sarà regolata con prenotazione obbligatoria e protocollo emergenza Covid 19.

Info e prenotazioni: https://www.exploratour.it/prodotto/ghost-tour/

“Vampire in the night” Cortile di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9 (20:45, 21:35, 22:25)

Un momento speciale di intrattenimento misterioso per concludere in bellezza il lungo weekend del mistero. Pillole di musical “Vampire in the night” realizzato dall’Associazione T&M Live. Partecipano alla serata i Gruppi di Danza Shams e Tribal Delight.

Animano il Ghost Tour:

Circolo Culturale Fondazione Amon, Gruppo D & E Animation, , Gruppo Storico Corte Fieschi, Gruppo Storico Sextum, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico I Gatteschi, Nuovo Gruppo Folcloristico Città di Genova, Explora Genova, Compagnia dei Viandanti, Associazione Culturale Ianua Temporis, Francesco Pittaluga.

Si ringraziano per la speciale collaborazione Spazio Giustiniani, Portierato Sociale Piazza Don Gallo, Comunità San Benedetto al Porto, Giardini Luzzati.

Accompagnano i Ghost Tour: Roberta Mazzucco, Paola Pettinotti, Alessandro Ravera, Enrica Sebastiani, Silvia Simonelli, Rossella Traverso, Rosanna Villa.

Prenotazioni: https://www.exploratour.it/ghosttour/

Per info: fondazioneamon@live.it