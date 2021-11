E’ iniziata alla mezzanotte e terminerà alle 16 per la zona del centro e alle 19 per il levante, in Liguria, lo stato di allerta gialla per temporali diramata dalla Protezione Civile regionale su previsioni meteo Arpal.

La presenza di una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali anche di forte intensità in estensione verso la costa.

Probabili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Venti da nord sul centro-ponente, da sudest sul levante, dove il mare sarà fino a molto mosso.

Queste le previsioni meteo complete per le prossime ore:

LUNEDI’1 NOVEMBRE: La perturbazione raggiunge la Liguria determinando piogge diffuse già dalla notte con intensità moderate su BCE, cumulate areali significative su ABD, elevate su CE.

La presenza di una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali anche di forte intensità in estensione verso la costa (fenomeni più probabili su BCE).

Probabili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio.

Venti da nord forti su ADE, di burrasca su B, forti da sudest su C.

Mare fin a molto mosso su C.

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE: Venti di libeccio in rinforzo nel corso della notte fino a forti al mattino, di burrasca dal pomeriggio sulla costa di A, fino a forti dal pomeriggio su C.

Moto ondoso in rapido aumento da molto mosso ad agitato dal pomeriggio con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 7.5/8.5 s) su C e parte orientale di B.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia