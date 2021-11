La Spezia – Tragedia all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove un bimbo di 11 mesi è morto per insufficienza respiratoria causata da una sospetta infezione da Virus Respiratorio Sinciziale.

Il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale spezzino dai genitori nel pomeriggio di ieri.

Al triage era stato riferito di difficoltà respiratorie persistenti nelle ultime 24 ore; dopo il tampone anti Covid, risultato negativo, il piccolo è stato trasferito in pediatria.

Il quadro clinico si è rapidamente aggravato e come riporta la nota stampa dell’Asl 5, era stato richiesto un intervento del rianimatori per poter trasferire in maniera protetta il piccolo all’ospedale Gaslini di Genova. La gravità del quadro clinico e l’instabilità dello stesso non ha permesso il trasporto mentre sul posto è arrivata un’equipe dell’ospedale pediatrico di Genova.

“Dopo diversi tentativi di rianimazione – si legge nella nota – il piccolo è deceduto per arresto cardio-circolatorio intorno alle 4 del mattino. L’ipotesi diagnostica è di insufficienza respiratoria acuta sostenta da un’infezione da Rsv poiché il paziente è risultato positivo alla ricerca dei patogeni respiratori effettuata su tampone. Domani mattina verrà eseguito il riscontro diagnostico per accertare la causa della morte”.