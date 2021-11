La Spezia – Oltre 300 persone stanno presidiando da questa mattina gli ingressi dello stabilimento della ex Oto Melara, oggi Leonardo in via Valdilocchi.

Il picchetto blocca l’accesso e l’uscita dallo stabilimento per protestare contro le ipotesi di cessione che non garantirebbero i lavoratori e creano una forte tensione sociale.

Una sorta di blocco stradale crea disagi anche in viale San Bartolomeo e sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e le pattuglie della polizia locale per cercare di attenuare le pesanti conseguenze sul traffico.