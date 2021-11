Montoggio (Genova) – Un furioso incendio ha provocato danni ingenti in una abitazione isolata in frazione Morasco, nel comune di Montoggio, nell’entroterra genovese.

Forse a causa del surriscaldamento di una canna fumaria o di un corto circuito, nell’abitazione è divampato un rogo che si è poi esteso a gran parte del tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco richiamati da passanti che hanno notato le fiamme che si alzavano dall’abitazione ma nonostante il rapido dispiegamento di mezzi e di uomini, l’edificio ha riportato gravi danni.

Fortunatamente i proprietari dell’abitazione si sono messi in salvo e nessuno è rimasto ferito nell’incendio.

Sono ora in corso le indagini per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

(foto Archivio)