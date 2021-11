Genova – Chiazze iridescenti, simili a quelle che segnalano la presenza di idrocarburi disciolti, nelle acque di cantiere del Waterfront.

Sono numerose le segnalazioni di residenti della zona e passanti che si dicono preoccupati per il colore delle acque che si raccoglie nelle enormi buche del cantiere alla Fiera di Genova e che scattano foto che mostrerebbero i segni di quello che si teme essere un inquinamento del terreno e delle acque stesse.

Le immagini e i video, diffusi sui social, stanno suscitando grande perplessità e sono in molti a domandarsi se non sarebbe meglio approfondire l’eventuale presenza di sostanze inquinanti prima di costruire abitazioni e creare un porto canale collegato con il mare.