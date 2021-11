Una persona deceduta e 337 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Rialza la testa l’ondata di casi di positività al covid nella nostra regione e sebbene i numeri siano ben al di sotto della scorsa stagione, medici e sanitari sono preoccupati per un eventuale peggioramento della pandemia.

Un uomo di 84 anni è deceduto all’ospedale San Martino di Genova e 17 persone sono ricoverate nei reparti di Terapia intensiva con i sintomi più gravi della malattia. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria informa che 14 dei 17 pazienti non risulta vaccinato confermando, ancora una volta, l’importanza di sottoporsi per tempo alla terapia di immunizzazione.

Maggiore il numero delle persone vaccinate e minore sarà la possibilità per il virus di circolare tra la popolazione come ben dimostrato da decenni di campagne di vaccinazione in tutto il mondo.

Ancora una volta è la città provincia di Genova a far registrare il maggior numero di contagi da covid con 91 nuovi contagi registrati nella Asl 3, segue il Tigullio e Chiavari della Asl4 con 81 nuovi contagi e poi Savona e la Asl 2 con 62 e a seguire la Spezia con 60 casi registrati nella Asl 5 e Imperia con 43 casi registrati dalla Asl 1.

Aumenta anche il numero delle persone ricoverate per coronavirus ma il numero è ancora molto al di sotto dell’emergenza dello scorso anno, nello stesso periodo. In ospedale si trovano ricoverate 119 persone, 6 in più rispetto a ieri.

Ecco i dati ufficiali riportati nel bollettino sanitario della Regione Liguria del 20 novembre

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.779.595 4.593 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.109.259 11.716 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 118.969 337 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 4.299 159

PROVINCIA SAVONA 608 LA SPEZIA 859 IMPERIA 531 GENOVA 2.100 Residenti fuori Regione/Estero 60 altro/in fase di verifica 141 TOTALE 4.299

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 119 17* 6 ASL1 16 1 -2 ASL2 23 3 2 Ospedale Policlinico San Martino 18 4 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 24 4 3 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 22 2 3 ASL4 Sestri Levante 20 0 2 ASL4 Lavagna 2 2 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 13 3 -1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 13 3 -1

*di cui: 14 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 2.829 174 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 110.224 177 Deceduti 4.446 1*

data decesso sesso età luogo decesso 18/11/2021 M 84 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 462 ASL 2 837 ASL 3 633 ASL 4 490 ASL 5 556 Liguria 2.978

Vaccinazioni – Dati 20/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.386.683 Somministrati 94% Percentuale vaccini somministrati su consegnati