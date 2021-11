Genova – Stava camminando lungo i sentieri sulle alture di Nervi, nel levante genovese quando si è procurato una grave distorsione ad un ginocchio e non riusciva più a camminare.

Un escursionista è stato soccorso, ieri pomeriggio, dall’elicottero Drago dei vigili del Fuoco.

Il personale di soccorso lo ha raggiunto calandosi col verricello e lo ha recuperato facendogli indossare il triangolo di evacuazione per issarlo a bordo.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Martino per le cure del caso.