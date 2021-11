Genova – Rivoluzione mobilità a Genova dove dal 1 dicembre e fino al 31 marzo 2022 partirà una sperimentazione che porterà gli impianti verticali come ascensori, funicolari e cremagliera completamente gratis.

Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci illustrando l’operazione che partirà dopodomani.

Un incentivo a cambiare le abitudini dei cittadini verso una mobilità sempre più sostenibile che porti all’abbandono dei mezzi privati in favore di un maggiore impiego dei mezzi pubblici.

La gratuità riguarderà anche la metropolitana che sarà gratuita per residenti e non in due fasce orarie: dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 22.00.

L’esperimento, come ribadito dal primo cittadino, è una prova che potrebbe portare al trasporto pubblico gratuito.