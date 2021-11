Genova – Mascherine anche all’aperto, almeno nelle vie dello shopping natalizio, per tentare di frenare la prevista ondata di contagi che si sta già registrando in alcuni paesi europei. Le ha annunciate – ma la decisioni ancora non è stata presa – il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di una conferenza stampa.

Un tentativo doveroso per cercare di salvare il Natale da possibili nuove e più dure restrizioni.

“Stiamo valutando – ha detto Bucci – anche con gli altri sindaci metropolitani. Ci avviciniamo all’8 dicembre e penso che adottare la mascherina all’aperto, nelle vie dello shopping, sia una tutela in più che potrebbe essere attivata già da questo weekend”.

L’area dove scatterà l’obbligo di mascherina anche all’aperto deve essere ancora decisa ma è all’ipotesi di inserire tutto il Centro Storico, dalla Foce al Circonvallazione e fino a San Benigno ma non viene esclusa anche la zona di Sestri Ponente e di Nervi qualora le esigenze lo chiedessero.

Secondo il primo cittadino “è anche una questione psicologica, quando le persone indossano la mascherina si rendono conto che il problema è attuale, che non bisogna abbassare la guardia e, soprattutto, che è il caso di vaccinarsi”

Il provvedimento che introdurrà l’obbligo della mascherina anche all’aperto potrebbe essere emanato già prima del prossimo week end e dovrebbe durare per tutto il periodo natalizio in attesa dei dati dei nuovi contagi che potrebbero far scattare altre e ben più dure restrizioni come il lockdown riservato a chi non ha il super green pass, ovvero i non vaccinati.