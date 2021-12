Genova – Erano diventati il terrore di passeggeri dei treni e frequentatori delle stazioni ferroviarie ma sono stati individuati e arrestati dalla polizia ferroviaria al termine di lunghe indagini.

Tre le persone finite in manette e 11 quelle denunciate. Sono gli autori di una serie di furti seriali che avevano come vittime viaggiatori a bordo treno e nelle stazioni liguri.

I dettagli dell’operazione verranno diffusi nel corso di una conferenza stampa in mattinata